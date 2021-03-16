Матыцин предложил альтернативу «Катюше» на Олимпиадах

«У нас есть прекрасная песня «Мы верим твердо в героев спорта, ее тоже знают на всех континентах. Она отражает суть спорта, она является нашим спортивным гимном», - цитирует Матыцина «Р-Спорт».

Напомним, из-за санкций ВАДА в отношении России, связанных с нарушением антидопинговых правил, отечественным спортсменам запрещено использовать национальный флаг и гимн на олимпийских соревнованиях.

Ранее Россия направляла в CAS ходатайство об использовании «Катюши» вместо гимна, однако оно было отклонено.