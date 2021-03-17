Организаторы Олимпиады в Токио рассказали об ограничениях во время эстафеты олимпийского огня

Ограничения по коронавирусу могут привести к сокращению или отмене некоторых участков эстафеты олимпийского огня в Японии. Об этом The Guardian рассказал член оргкомитета Олимпийских игр-2020 Хидемаса Накамура.

Зрители, которые захотят посмотреть эстафету вживую, должны будут носить маски и держаться на безопасном расстоянии друг от друга.

«Если люди будут касаться плеч друг друга, мы попросим их разойтись, в противном случае будем вызывать полицию», — заявил Накамура.

Эстафета начнется 25 марта в городе Фукусима, а 21 марта власти Японии хотят отменить режим чрезвычайного положения из-за роста числа случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что против проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году высказались более половины жителей азиатской страны.