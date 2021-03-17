Энтони Блинкен: Вопрос с возможным бойкотом зимней Олимпиады еще не решен

«Мы слышали много таких опасений, и мы продолжаем разговаривать на эту тему с другими странами, чтобы узнать, что они думают по этому поводу. В подходящее время мы решим, что делать. Пока мы прислушиваемся к подобным озабоченностям, которые исходят от многих стран», — приводит слова Блинкена сайт Госдепартамента США.

США по-прежнему озабочены имеющимися у них данными о нарушениях прав человека в Китае.

Напомним, ранее национальный олимпийский комитет США выступил против бойкота.

Зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.