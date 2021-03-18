20-го марта будет обсуждаться допуск иностранных зрителей на Олимпиаду в Токио

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио проведут встречу в онлайн-формате 20 марта, на ней будет обсуждаться вопрос допуска иностранцев на спортивные соревнования. Об этом сообщает агентство Kyodo.

На встрече буду участвовать президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, глава оргкомитета Токио-2020 Сейко Хашимото, глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, губернатор Токио Юрико Койке и министр Олимпийских игр Японии Тамайо Марукава.

Напомним ранее генеральный директор оргкомитета Олимпиады Тоширо Муто заявлял, что допуск иностранных любителей спорта маловероятен из-за пандемии.