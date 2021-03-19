Матыцин рассказал о подготовке российских спортсменов к Олимпиаде

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал подготовку спортсменов сборной России к олимпийским играм в Токио.

— Вместе с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России и благодаря взаимодействию с Роспотребнадзором мы выработали регламенты. Эффективность продолжает оставаться высокой и на заключительном этапе, я думаю, мы будем делать все необходимое, чтобы наши спортсмены, тренеры и медицинский персонал были в оптимальной форме перед Олимпиадой, — приводит слова министра ТАСС.

Напомним, что Олимпиада в столице Японии пройдет с 23 июля по 8 августа.