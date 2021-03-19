Андрей Коноткин: На Играх в Токио спортсмены не смогут покидать олимпийскую деревню

Директор главного управления ОКР по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин проинформировал о запрете спортсменов выходить за пределы Олимпийской деревни на играх в Токио.

— Выход за пределы олимпийской деревни запрещен. Только в исключительных случаях по специальному разрешению. Спортсменам и официальным лицам запрещено посещать соревнования по другим видам спорта. Заезд в олимпийскую деревню возможен не ранее, чем за пять дней до начала соревнований по виду спорта, а выезд должен произойти в течение 48 часов с момента завершения соревнований, — передает ТАСС слова Коноткина.

Напомним, что олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.