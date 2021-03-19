Матыцин рассказал, какая музыка может заменить гимн России на Олимпиаде

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поделился информацией о том, какая музыка может быть использована вместо гимна России на олимпийских играх в Токио и Пекине.

— Рассматривается активно вопрос использования на церемониях музыки Чайковского. Предварительно этот вопрос в стадии обсуждения с зарубежными коллегами. Это интересное предложение, демонстрирует интерес к культуре. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады, опыт ее использования уже есть, — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, что олимпийские игры в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.