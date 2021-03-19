Светлана Журова - Марии Ласицкене: Альтернатива какая? Давайте вообще никто не поедет

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Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 90+3' Фулхэм 1 Лидс Юнайтед 2
Португалия - Примейра 2-й тайм, 64' Жил Висенте 1 Насьонал 0 П1 1.24 Х 5.60 П2 14.0
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Торонто Мэйпл 0 Калгари Флэймз 0 П1 2.00 Х 4.30 П2 3.10
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Монреаль Канад 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 1.90 Х 4.40 П2 3.30
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Кэпи 0 Нью-Йорк Рейнд 0 П1 2.13 Х 4.30 П2 2.85
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Кливленд Кавал 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 2.75 П2 1.48
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Бостон Селтикс 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.36 П2 3.30
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Хьюстон Рокетс 0 Детройт Пистон 0 П1 1.82 П2 2.03
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Майами Хит 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.58 П2 2.45
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Торонто Рэптор 0 Юта Джаз 0 П1 2.45 П2 1.58
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Орландо Мэджик 0 Бруклин Нетс 0 П1 5.00 П2 1.19
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Мемфис Гриззли 0 Голден Стэйт У 0 П1 1.35 П2 3.30
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Сан-Хосе Шаркс 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 3.00 Х 4.30 П2 2.10
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Денвер Наггетс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.36 П2 3.30
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Портленд Трэйл 0 Даллас Маверик 0 П1 2.30 П2 1.66
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Миннесота Тимб 0 П1 1.15 П2 5.80
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Вегас Голден Н 0 П1 3.20 Х 4.30 П2 1.96
Турция - Суперлига 13:00 Фетхие Беледие 0 Тофаш 0
Турция - Суперлига 13:30 Генчлербирлиги 0 Касымпаша 0 П1 3.00 Х 3.40 П2 2.44
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Айнтрахт Б 0 Дармштадт 98 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.18
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Гамбург 0 Хайденхайм 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 4.00
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Эрцгебирге 0 Зандхаузен 0
Франция - Лига 1 15:00 Метц 0 Ренн 0
Турция - Суперлига 15:15 Бешикташ 0 Дарушшафака 0
Кубок Англии 15:15 Борнмут 0 Саутгемптон 0 П1 3.70 Х 3.40 П2 2.12
Англия - Чемпионшип 15:30 Брентфорд 0 Ноттингем Форе 0 П1 1.68 Х 3.90 П2 5.40
Испания - Примера 16:00 Атлетик Б 0 Эйбар 0 П1 1.79 Х 3.70 П2 4.90
Турция - Суперлига 16:00 Йени Малатьясп 0 Газишехир 0
Англия - Первая лига 16:00 Портсмут 0 Ипсвич Таун 0 П1 2.05 Х 3.50 П2 3.60
Турция - Суперлига 16:00 Гёзтепе 0 Сивасспор 0 П1 2.55 Х 3.50 П2 2.80
19 марта 23:51
автор: Александр Шульгин

Светлана Журова - Марии Ласицкене: Альтернатива какая? Давайте вообще никто не поедет

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова ответила трехкратной чемпионке мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, которая ранее заявила, что спортсменам «проще завершить карьеры, чтобы не мешать вам жить в выдуманном мире, где российские чистые атлеты самые защищенные», комментируя решение допустить лишь десять российских легкоатлетов на Олимпиаду в Токио

«Альтернатива какая десяти атлетам? Ну давайте вообще никто не поедет. Не хотите давать возможность большему количеству наших атлетов выступать, будем бойкотировать. Скоро и до этого дойдем. Если вторая сторона непреклонна, то что мы можем сделать? У них есть какое-то спецзадание, они его выполняют.

От Министерства спорта тут меньше всего можно требовать. Минспорт вообще только финансирует, но не формирует политику этих Федераций. Этим занимаются сами Федерации. Может быть, если бы Министерство больше воздействовало на Федерацию, порядка было бы больше. Но у нас, к сожалению, не всегда так. У нас даже сами люди в сложной ситуации просят государство вмешаться, чтобы потом была возможность валить на кого», — приводит слова Журовой Sport24.ru.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии - Токио с 23 июля по 8 августа.

источник: Sport24.ru
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