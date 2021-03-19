Светлана Журова - Марии Ласицкене: Альтернатива какая? Давайте вообще никто не поедет

«Альтернатива какая десяти атлетам? Ну давайте вообще никто не поедет. Не хотите давать возможность большему количеству наших атлетов выступать, будем бойкотировать. Скоро и до этого дойдем. Если вторая сторона непреклонна, то что мы можем сделать? У них есть какое-то спецзадание, они его выполняют.

От Министерства спорта тут меньше всего можно требовать. Минспорт вообще только финансирует, но не формирует политику этих Федераций. Этим занимаются сами Федерации. Может быть, если бы Министерство больше воздействовало на Федерацию, порядка было бы больше. Но у нас, к сожалению, не всегда так. У нас даже сами люди в сложной ситуации просят государство вмешаться, чтобы потом была возможность валить на кого», — приводит слова Журовой Sport24.ru.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии - Токио с 23 июля по 8 августа.