Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков. Об этом сообщила министр, ответственная за проведение соревнований Тамае Марукава.

«Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии», – заявила министр, чьи слова приводит ТАСС.

Также Марукава добавила, что иностранным болельщикам, купившим билеты на грядущие соревнования, вернут денежным средства.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпийские игры – с 24 августа по 5 сентября.