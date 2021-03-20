Томас Бах: Мы разделяем разочарование болельщиков

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что разделяет переживания болельщиков со всего мира из-за запрета на посещение состязаний в Токио летом 2021 года.

«Мы разделяем разочарование болельщиков со всего мира и, конечно же, семей и друзей спортсменов, которые планировали приехать на Игры.

Я искренне сожалею об этом. Мы знаем, что это большая жертва для всех. Мы говорили с самого начала этой пандемии, что она потребует жертв», - приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Напомним, что Олимпийские игры были перенесены с 2020 года, причиной стало быстрое распространение коронавируса.