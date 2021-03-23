Матыцин временно покидает пост главы FISU

Министр спорта РФ Олег Матыцин приостановил деятельность на посту президента Международной федерации студенческого спорта (FISU). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.
Причиной этому стал вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). В решении говорится о том, что государственные служащие не имеют права в течение двух лет входить в органы управления международных спортивных федераций.
Отметим, что исполняющим обязанности руководителя федерации назначен первый вице-президент FISU Леонц Эдер.
Напомним, что Матыцин возглавляет FISU c 2015 года.