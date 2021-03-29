Оргкомитет ОИ-2020 может пригласить иностранных спортсменов на тестовые соревнования

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Португалия - Сегунда 2-й тайм, 90+5' Шавиш 2 Пенафиел 1
Товарищеские матчи (сборные) 2-й тайм, 63' Эквадор 2 Боливия 0
Аргентина - Примера 01:00 Эстудиантес 0 Сан-Лоренсо 0
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Питтсбург Пинг 0 Нью-Йорк Айлен 0 П1 2.46 Х 4.00 П2 2.50
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Торонто Мэйпл 0 Эдмонтон Ойлер 0 П1 2.08 Х 4.40 П2 2.90
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Уиза 0 Индиана Пэйсер 0 П1 3.20 П2 1.38
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Баффало Сэйбрз 0 Филадельфия Фл 0 П1 3.70 Х 4.40 П2 1.81
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Бруклин Нетс 0 Миннесота Тимб 0 П1 1.15 П2 5.80
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Нью-Йорк Никс 0 Майами Хит 0 П1 2.50 П2 1.55
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Бостон Селтикс 0 Нью-Орлеан Пел 0 П1 1.76 П2 2.10
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Детройт Пистон 0 Торонто Рэптор 0 П1 2.25 П2 1.67
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Хьюстон Рокетс 0 Мемфис Гриззли 0 П1 3.60 П2 1.31
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Оклахома-Сити 0 Даллас Маверик 0 П1 6.10 П2 1.14
Аргентина - Примера 03:15 Атлетико Тукум 0 Ньюэллс Олд Бо 0
Аргентина - Примера 03:15 Уракан 0 Химнасия и Эсг 0 П1 3.50 Х 3.10 П2 2.13
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Сан-Антонио Сп 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.72 П2 2.15
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Колорадо Эвела 0 Анахайм Дакс 0 П1 1.39 Х 5.20 П2 7.00
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Юта Джаз 0 Кливленд Кавал 0 П1 1.06 П2 10.0
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Калгари Флэймз 0 Виннипег Джетс 0 П1 2.34 Х 4.10 П2 2.60
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Вегас Голден Н 0 Лос-Анджелес К 0 П1 1.78 Х 4.40 П2 3.80
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Милуоки Бакс 0 П1 1.74 П2 2.15
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Голден Стэйт У 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.76 П2 2.10
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Миннесота Уайл 0 П1 3.10 Х 4.30 П2 2.00
Товарищеские матчи (сборные) 16:00 Иран 0 Сирия 0
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Иордания 0 Бахрейн 0
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Кипр 0 Словения 0 П1 5.80 Х 3.70 П2 1.69
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Азербайджан 0 Сербия 0 П1 10.5 Х 4.40 П2 1.40
Испания - Сегунда 20:00 Алькоркон 0 Овьедо 0 П1 3.00 Х 2.75 П2 2.85
Испания - Сегунда 20:30 Малага 0 Альмерия 0 П1 3.60 Х 3.00 П2 2.28
Товарищеские матчи (сборные) 21:30 Катар 0 Ирландия 0
29 марта 23:48
автор: Александр Поволоцкий

Оргкомитет ОИ-2020 может пригласить иностранных спортсменов на тестовые соревнования

Атлеты смогут выступить в тестовых состязаниях по пяти видам спорта.

Представитель оргкомитета летней Олимпиады в Токио Ясуо Мори рассказал, что на тестовые соревнования ОИ-2021 могут пригласить иностранных спортсменов.

«Сейас мы оцениваем, сколько спортсменов хотели бы принять участие в этих соревнованиях. Мы согласуем действия с правительством Японии, как только сможем подтвердить эти цифры», – цитирует Reuters функционера.

Сообщается, что до начала Игр пройдет восемнадцать тестовых турниров.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпийские игры – с 24 августа по 5 сентября. Игры пройдут без иностранных болельщиков.

источник: Reuters
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