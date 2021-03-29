Оргкомитет ОИ-2020 может пригласить иностранных спортсменов на тестовые соревнования

Представитель оргкомитета летней Олимпиады в Токио Ясуо Мори рассказал, что на тестовые соревнования ОИ-2021 могут пригласить иностранных спортсменов.

«Сейас мы оцениваем, сколько спортсменов хотели бы принять участие в этих соревнованиях. Мы согласуем действия с правительством Японии, как только сможем подтвердить эти цифры», – цитирует Reuters функционера.

Сообщается, что до начала Игр пройдет восемнадцать тестовых турниров.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпийские игры – с 24 августа по 5 сентября. Игры пройдут без иностранных болельщиков.