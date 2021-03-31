В РМОУ стартовала программа повышения квалификации для антидопинговых координаторов ОСФ

Российский международный олимпийский университет (РМОУ) по инициативе Олимпийского комитета России (ОКР) и при активном содействии РУСАДА приступил к реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Организационно-правовые аспекты антидопингового обеспечения: роли и обязанности ответственных лиц».

«Сегодняшняя реальность требует от нас усиления организационной работы с ОСФ и РСФ по вопросам формирования в спортивной среде новой антидопинговой культуры. Необходимо обратить внимание, что теперь ответственность за нарушение спортсменом антидопинговых правил должен будет вместе с ним разделить антидопинговый координатор – штатный сотрудник, представляющий ту или иную общероссийскую или региональную спортивную федерацию» - приводит пресс-служба ОКР слова своего генерального директора Владимира Сегелеева.

Лекторами программы выступят специалисты-практики – представители РУСАДА, эксперты по спортивной медицине, спортивному праву, психологии спорта, предметно владеющие тематикой антидопинга. Будут рассматриваться такие вопросы как современное устройство мировой системы борьбы с допингом, стандарты ВАДА, права и обязанности спортсменов и персонала спортсменов в части антидопингового обеспечения, ответственность за нарушение антидопинговых правил, роли и обязанности общероссийских спортивных федераций в организации допинг-контроля.

Всего будет обучаться 8 потоков по 20 человек. Первая группа, в которую вошли сотрудники федераций художественной гимнастики, синхронного плавания, современного пятиборья, бобслея, регби, триатлона и других, будет заниматься с 29 марта по 2 апреля.