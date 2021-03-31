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В РМОУ стартовала программа повышения квалификации для антидопинговых координаторов ОСФ
31 марта 12:35
автор: Максим Скороходов

В РМОУ стартовала программа повышения квалификации для антидопинговых координаторов ОСФ

Программа ориентирована на представителей общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта.

Российский международный олимпийский университет (РМОУ) по инициативе Олимпийского комитета России (ОКР) и при активном содействии РУСАДА приступил к реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Организационно-правовые аспекты антидопингового обеспечения: роли и обязанности ответственных лиц».

«Сегодняшняя реальность требует от нас усиления организационной работы с ОСФ и РСФ по вопросам формирования в спортивной среде новой антидопинговой культуры. Необходимо обратить внимание, что теперь ответственность за нарушение спортсменом антидопинговых правил должен будет вместе с ним разделить антидопинговый координатор – штатный сотрудник, представляющий ту или иную общероссийскую или региональную спортивную федерацию» - приводит пресс-служба ОКР слова своего генерального директора Владимира Сегелеева.

Лекторами программы выступят специалисты-практики – представители РУСАДА, эксперты по спортивной медицине, спортивному праву, психологии спорта, предметно владеющие тематикой антидопинга. Будут рассматриваться такие вопросы как современное устройство мировой системы борьбы с допингом, стандарты ВАДА, права и обязанности спортсменов и персонала спортсменов в части антидопингового обеспечения, ответственность за нарушение антидопинговых правил, роли и обязанности общероссийских спортивных федераций в организации допинг-контроля.

Всего будет обучаться 8 потоков по 20 человек. Первая группа, в которую вошли сотрудники федераций художественной гимнастики, синхронного плавания, современного пятиборья, бобслея, регби, триатлона и других, будет заниматься с 29 марта по 2 апреля.

источник: ОКР
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