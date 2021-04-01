Сеул готов оформить совместную заявку с Пхеньяном на проведение Олимпийских игр 2032 года

Правительство Сеула заявило о готовности провести летние Олимпийские игры 2032 года вместе с Пхеньяном. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Отметим, что в феврале этого года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение, что приоритетным кандидатом для данных соревнований является Брисбен (Австралия).

– МОК выбрал Брисбен в качестве предпочтительного места проведения летних Олимпийских игр 2032 года, и это был неожиданный шаг, о котором было объявлено в феврале. Правительство Южной Кореи и город Сеул немедленно выразили сожаление по поводу этого решения и провели консультации с МОК, которые привели к тому, что мы решили представить совместную заявку, – говорится в заявлении правительства Сеула.

Также в списке кандидатов на проведение Игр-2032 являются китайские города Чэнду и Чунцин, а также Доха, Будапешт и немецкий регион Рейн-Рур.