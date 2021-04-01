МОК подтвердил, что российские легкоатлеты смогут выступить в Токио

Российские легкоатлеты смогут выступить в этом году на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

«На Олимпийских играх спортсмены не выступают за свои международные федерации, а являются членами олимпийской команды своего национального олимпийского комитета, - подчеркнул представитель МОК. - Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) атлеты могут представлять Олимпийский комитет России и использовать ROC в качестве аббревиатуры. Как и в любом виде спорта на Олимпийских играх, международная федерация вправе определять правила отбора», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Международного олимпийского комитета.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) 1 апреля на своем официальном сайте опубликовала процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса.

Согласно ней на Олимпиадах сможет выступить 10 российских легкоатлетов. Для участия на Олимпийских играх необходимо до 7 июня подать соответствующее заявление и сдать три внесоревновательных допинг-теста за 10 месяцев до начала соревнований.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования по легкой атлетике начнутся 30 июля.