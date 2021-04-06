МОК не получал от олимпийского комитета КНДР отказа от участия в Олимпиаде-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не получал со стороны олимпийского комитета КНДР отказа от участия в Олимпийских играх в Токио.

«МОК не получал никаких официальных заявлений от НОК КНДР об освобождении их от обязанности принять участие в Олимпийских играх в соответствии с Олимпийской хартией», - отметили в организации», - приводит ТАСС сообщение МОК.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Олимпиада сохранила приставку «2020», несмотря на то, что была перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса.