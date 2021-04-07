В Госдуме прокомментировали вероятность бойкота Олимпиады в Пекине со стороны США

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев прокомментировал заявления пресс-секретаря госдепартамента США Неда Прайса о возможном бойкоте предстоящей зимней Олимпиады в Пекине.

«Это очередные геополитические игры, – цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс». – Между КНР и США длительное время идет торговая и экономическая борьба. Американцы готовы использовать все способы для того, чтобы оказывать давление на Китай. Вспомните, как многие страны до начала чемпионата мира по футболу в России призывали бойкотировать мундиаль. Крики были до последнего момента. Так и здесь.

Видимо, между КНР и США есть какие-то скрытые от общего взгляда моменты. И если это произойдет, то это будет репутационный, моральный, политический и экономический удар по Китаю. Но я думаю, что все останется на уровне угроз».

В США заявили о готовности бойкотировать зимнюю пекинскую Олимпиаду в связи с нарушением властями КНР прав уйгуров, а также жителей Внутренней Монголии и Тибета.

Напомним, что более 60 государств, включая США, бойкотировали в 1980 году летние Олимпийские игры в Москве, а в 1984-м СССР и большинство социалистических стран отказались отправлять своих атлетов на Олимпиаду в Лос-Анджелес.