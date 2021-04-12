Организаторы Олимпийских игр в Токио забронируют 300 номеров для спортсменов с COVID-19

Организаторы ОИ намерены предоставить 300 гостиничных номеров для спортсменов с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Для этих целей будет зарезервирован отель, расположенный в нескольких километрах от олимпийской деревни. Номера для атлетов с коронавирусом обойдутся токийскому комитету в несколько миллионов долларов, приводит информацию «Профиль», ссылаясь на источники агентства.

Спортсмены с положительным результатом на COVID-19 будут передвигаться на специальном транспорте и будут проходить тестирование каждые четыре дня.

Напомним, что Олимпиада состоится с 24 июля по 8 августа 2021 года, соревнования пройдут без иностранных зрителей.