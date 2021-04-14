Станислав Поздняков: Цвета костюмов российских спортсменов на ОИ позволяют увидеть флаг России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал костюмы российских спортсменов на Олимпиаду в Токио.

«Самым главным символом является флаг, мы его не можем использовать. Но использовали цвета флага. В тех моделях, которые вы видели, национальный флаг виден отчетливо. Мы вместе с коллегами из Международного олимпийского комитета проделали очень большую работу, чтобы коллекция соответствовала решению CAS», - приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, что решение CAS по санкциям ВАДА запрещает нашим спортсменам демонстрировать российский флаг, но разрешает использование его цветов.