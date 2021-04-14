Матыцину понравилась форма российских спортсменов на Олимпиаду в Токио

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал костюмы российских спортсменов на Олимпиаду в Токио.

«Уверен, что это удобная форма для наших спортсменов. Каждая из представленных моделей имеет свое назначение, мне понравилось абсолютно все», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Официальным экипировщиком российской команды стал Zasport. Данная форма прошла проверку Международного олимпийского комитета по соответствию решению CAS, связанного с санкциями ВАДА в отношении России.