Более трети японцев выступили за полную отмену Олимпийских игр

По сообщениям агентства Кyodo, многие жители Японии выступают против проведения Олимпийских игр в Токио.

В частности, 39,2% выступили за полную отмену Олимпийских игр, а 32,8% высказались за перенос сроков проведения. При этом 24,5% поддержали идею о предстоящих летом 2021 года спортивных мероприятиях, приводит информацию «Профиль».

Напомним, что Олимпиада была перенесена с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Соревнования с 23 июля по 8 августа пройдут без присутствия иностранных зрителей.