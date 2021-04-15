Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей

Министр, отвечающий за проведение вакцинации, Таро Коно заявил, что Олимпиада в Японии может пройти без болельщиков.

«Возможно, они будут без зрителей, поскольку эти Олимпийские игры предполагают такой вариант», - приводит слова чиновника «МК-Спорт», ссылаясь на телеканал Asahi.

Отметим, что 39,2% жителей страны выступили за полную отмену соревнований.

Напомним, что Олимпиада была перенесена с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Состязания с 23 июля по 8 августа пройдут без присутствия иностранных зрителей.