Оргкомитет Олимпиады в Токио не рассматривает возможность отмены Олимпиады

Глава организационного комитета Олимпийски игр в Токио Сэйко Хасимото 16 апреля прокомментировала возможную отмену спортивного события.
«Мы не рассматриваем возможность отмены. Мы сосредоточены на принятии мер по обеспечению безопасности и проведении соревнований», - приводит слова Хасимото ТАСС.
Напомним, что накануне генеральный секретарь правящей партии Японии сообщил, что отмена Олимпиады возможна в случае ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.
Также вчера Таро Коно, министр отвечающий за проведение вакцинации, рассказал, что Олимпийские игры предполагают вариант проведения соревнований без зрителей.
Пока же точно известно, что иностранных болельщиков не пустят в Токио, такое решение было принято 20 марта.