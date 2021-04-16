МОК заявил, что олимпийская форма российских спортсменов соответствует требованиям CAS

Форма российских спортсменов для Олимпийских игр в Токио соответствует требованиям CAS, такого мнения придерживается Международный олимпийский комитет (МОК).

Напомним, что ранее британский журналист New York Times Тарик Пенья заявил, что форма россиян очень похоже на большой флаг Российской Федерации, что запрещено решением CAS по санкциям ВАДА.

МОК же оказался другого мнения и позволил россиянам, которые выступят на турнире в Токио от лица Олимпийского комитета России (ОКР или ROC).

«Дизайн формы команды ROC (Russian Olympic Committee) соответствует установленным и опубликованным положениям»,- приводит сообщение МОК «РИА Новости».

Добавим, что согласно решению CAS российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом и без обозначения государственных символов страны, включая флага, при этом форма россиян может быть окрашена в его цвета.