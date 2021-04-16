МОК заявил, что олимпийская форма российских спортсменов соответствует требованиям CAS

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Нидерланды - Первый дивизион 19:00 НЕК Неймеген 0 АЗ Алкмар-2 0 П1 1.53 Х 4.20 П2 5.50
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Дармштадт 98 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.22
Испания - Сегунда 20:00 Фуэнлабрада 0 Сабадель 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 0 П1 2.15 Х 3.40 П2 3.60
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Дордрехт 0 Ден Босх 0 П1 3.10 Х 3.60 П2 2.10
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0 П1 2.85 Х 3.70 П2 2.20
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.70 Х 4.00 П2 1.63
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Эксельсиор 0 П1 2.40 Х 3.60 П2 2.65
Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.16
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.17 Х 6.80 П2 13.5
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 МВВ Маастрихт 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 2.90
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 2.70
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0 П1 1.40 Х 5.10 П2 7.90
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.47 Х 4.40 П2 6.90
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.30 Х 2.90 П2 3.70
Италия - Серия B 22:00 СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 22:00 Юта Джаз 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.23 П2 4.40
Франция - Лига 1 22:00 Лилль 0 Монпелье 0 П1 1.64 Х 4.10 П2 5.50
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.50 Х 3.60 П2 2.16
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.70 Х 2.80 П2 2.90
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 6.00 Х 3.80 П2 1.65
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.00
16 апреля 11:59
автор: Максим Скороходов

МОК заявил, что олимпийская форма российских спортсменов соответствует требованиям CAS

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Форма российских спортсменов для Олимпийских игр в Токио соответствует требованиям CAS, такого мнения придерживается Международный олимпийский комитет (МОК).

Напомним, что ранее британский журналист New York Times Тарик Пенья заявил, что форма россиян очень похоже на большой флаг Российской Федерации, что запрещено решением CAS по санкциям ВАДА.

МОК же оказался другого мнения и позволил россиянам, которые выступят на турнире в Токио от лица Олимпийского комитета России (ОКР или ROC).

«Дизайн формы команды ROC (Russian Olympic Committee) соответствует установленным и опубликованным положениям»,- приводит сообщение МОК «РИА Новости».

Добавим, что согласно решению CAS российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом и без обозначения государственных символов страны, включая флага, при этом форма россиян может быть окрашена в его цвета.

источник: «РИА Новости»
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