Станислав Поздняков: На форме российских спортсменов не будет слова «Россия»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о том, что на форме российских спортсменов вместе с цветами флага Российской Федерации будет присутствовать логотип организации, а вот слова «Россия» ждать на ней не стоит.

«Безусловно, слово Россия не будет присутствовать на форме, но цвета российского флага, логотип ОКР будут», - приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, что согласно решению CAS российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио как нейтральные спортсмены без обозначения государственных символов страны, включая флага, при этом форма россиян может быть окрашена в его цвета.