Норвежский комментатор: Россия намеренно создала красивую форму, которой будет гордиться вся страна

«Эта коллекция как средний палец в лицо остальному миру. Никто не видит никакой разницы с тем, что было раньше, кроме самой России. Это показывает, что весь приговор – какая-то шутка.

Кто-нибудь отреагировал бы, если бы это была олимпийская коллекция одежды сборной, у которой нет бана? Да никто бы не отреагировал. Одежда для спортсменов на Олимпийских играх – это зачастую синоним слова «безвкусица». Россия же намеренно создала красивую форму, которой будет гордиться вся страна», — приводит слова Салтведта NRK.

Напомним, расцветка формы содержит цвета российского флага.

Согласно санкциям ВАДА российским спортсменам запрещено использовать национальные флаг и гимн на международных соревнованиях.