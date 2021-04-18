Норвежский комментатор: Россия намеренно создала красивую форму, которой будет гордиться вся страна

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НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Виннипег Джетс 0 Эдмонтон Ойлер 0 П1 2.33 Х 3.80 П2 2.60
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Тампа-Бэй Лайт 1 Флорида Пантер 2 П1 5.70 Х 5.10 П2 1.41
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Каролина Харри 1 Нэшвилл Предат 0 П1 1.42 Х 4.80 П2 6.10
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Детройт Ред Уи 0 Чикаго Блэкхоу 1 П1 4.70 Х 4.40 П2 1.58
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Миннесота Уайл 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 1.90 Х 4.30 П2 3.40
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Уиза 0 Детройт Пистон 0 П1 1.58 П2 2.45
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Чикаго Буллз 0 Кливленд Кавал 0 П1 1.74 П2 2.15
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НБА - регулярный чемпионат 03:30 Бостон Селтикс 0 Голден Стэйт У 0 П1 1.71 П2 2.20
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НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 1.13 П2 6.40
Россия - Премьер-Лига 12:00 Урал 0 Рубин 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 2.00
Италия - Серия А 13:00 Брешия 0 Динамо Сассари 0
Португалия - Сегунда 13:15 Каза Пия 0 Академика 0
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Дженоа 0 П1 1.46 Х 4.70 П2 7.20
Англия - Чемпионшип 14:00 Ротерхэм Юнайт 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 Тамбов 0 П1 1.16 Х 7.60 П2 23.0
Франция - Лига 1 14:00 ПСЖ 0 Сент-Этьен 0 П1 1.30 Х 5.90 П2 10.0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Хайденхайм 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Оснабрюк 0 Фортуна 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 2.00
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Бохум 0 Ганновер-96 0 П1 1.92 Х 3.60 П2 4.00
Испания - Примера 15:00 Реал Сосьедад 0 Севилья 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Испания - Примера 15:00 Осасуна 0 Эльче 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.40
Испания - Сегунда 15:00 Альбасете 0 Мирандес 0 П1 2.55 Х 3.00 П2 3.10
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.20
Англия - Премьер-лига 15:30 Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Страсбург 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Ланс 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.75
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Метц 0
18 апреля 01:26
автор: Александр Шульгин

Норвежский комментатор: Россия намеренно создала красивую форму, которой будет гордиться вся страна

Ян Петтер Салтведт критично отреагировал на новый дизайн формы сборной России для выступлений в качестве нейтральных спортсменов на Олимпиаде.

«Эта коллекция как средний палец в лицо остальному миру. Никто не видит никакой разницы с тем, что было раньше, кроме самой России. Это показывает, что весь приговор – какая-то шутка.

Кто-нибудь отреагировал бы, если бы это была олимпийская коллекция одежды сборной, у которой нет бана? Да никто бы не отреагировал. Одежда для спортсменов на Олимпийских играх – это зачастую синоним слова «безвкусица». Россия же намеренно создала красивую форму, которой будет гордиться вся страна», — приводит слова Салтведта NRK.

Напомним, расцветка формы содержит цвета российского флага.

Согласно санкциям ВАДА российским спортсменам запрещено использовать национальные флаг и гимн на международных соревнованиях.

источник: NRK.no
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