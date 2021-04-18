Байден считает правильным решение японских властей провести Олимпиаду

Президент США Джо Байден поддержал решение Японии провести Олимпиаду, несмотря на тяжелую ситуацию с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Белого дома.

По итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между лидерами двух государств, Байден поддержал усилия главы японского правительства Есихидэ Суги, который планирует провести в стране этим летом безопасную Олимпиаду, приводит информацию «Профиль».

Напомним, что Олимпиада была перенесена с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что 39,2% жителей Японии выступили за полную отмену Олимпийских игр, а 32,8% высказались за перенос сроков проведения. При этом 24,5% поддержали идею о предстоящих летом 2021 года спортивных мероприятиях.

Соревнования с 23 июля по 8 августа пройдут без присутствия иностранных зрителей.