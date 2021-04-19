Николай Валуев - о реакции Запада на олимпийскую форму России: Собаки лают - караваны ходят

«Эту форму утвердили в Международном комитете? Утвердили. Ну и все, какие вопросы у них могут быть? Не нужно обращать внимания на норвежцев, голландцев и всех остальных, кто имеет желание высказаться. Здесь нужно действовать по принципу: собаки лают — караваны ходят. Эти мнения ничего не решат, так что давайте не будем воспринимать их всерьез», - цитирует Валуева «Sport24».

Напомним, из-за санкций ВАДА на грядущих Олимпийских играх российским спортсменам запрещено использовать национальную символику своей страны и гимн.