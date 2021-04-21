Вакцина «Спутник V» не будет считаться допингом у спортсменов

РУСАДА подтвердило, что запрещенных веществ в составе вакцины «Спутник V» обнаружено не было. Это значит, что спортсмены смогут пройти вакцинацию без последствий для анализов на допинг. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам предоставлен документ с составом вакцины, подтверждающий, что ни один из ее компонентов не имеет никакого отношения к запрещенным», - приводит слова источника «Профиль».

Ранее WADA заявляло, что вакцинация от коронавирусной инфекции не будет считаться допингом у спортсменов. Однако им нужно уточнить у производителей препарата состав на наличие запрещенных веществ.

Напомним, что «Спутник V» является первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса.