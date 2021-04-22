Губерниев поддержал МОК в вопросе BLM

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поддержал Международный олимпийский комитет (МОК) после того, как накануне стало известно, что организация не станет пересматривать пункт Олимпийской хартии, по которому на олимпийских соревнованиях запрещаются политическая, религиозная и расовая пропаганды.

«Молодцы МОК! Я много раз говорил: если ты хочешь выражать чувство скорби, солидарности и какие угодно, то совершенно необязательно садиться ради этого на одно колено. Можно просто внутри об этом подумать, о доброте, как не надо делать подлости и так далее. А это все театр, зачастую дешевый и погорелый.

Если воспринимать запрет жестов в поддержку BLM на летней Олимпиаде в Токио как давление МОК на США, то они давно заслужили, чтобы на них кто-то давил. Мы понимаем прекрасно, что мир не может быть однополярным, поэтому это тоже ситуация нормальная», - приводит слова Губерниева Sport24.ru

Напомним, что Black Lives Matter (BLM) - общественное движение, выступающее против расизма в отношении чернокожего населения. После убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда акции этого движения набрали популярность, в том числе в спортивной сфере. В поддержку BLM спортсмены встают на одно колено и преклоняют голову перед началом соревнований.