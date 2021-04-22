Дмитрий Свищев – о решении МОК в вопросе BLM: Территория спорта должна быть свободной от политики

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не разрешать спортсменам преклонять колено и поднимать кулак в знак солидарности с движением Black Lives Matter во время Олимпиады в Токио.

Ранее организация не стала менять пункт Олимпийской хартии, по которому соревнованиях запрещаются политическая, религиозная и расовая пропаганды.

– Считаю, что спорт точно должен быть отделен от политических акций и движений. В этом МОК правы, безусловно. Но если они действительно приняли решение убрать политические акции BLM с Олимпиады, то это надо приветствовать. Мы об этом говорим очень давно. Сейчас до того накалено общество, что достаточно спичку поднести и все вспыхнет, всполыхнет. Территория спорта должна быть свободной от политики, это однозначно, – цитирует Свищева Sport24.

Олимпийские игры запланированы в период с 23 июля по 8 августа этого года.