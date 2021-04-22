Николай Валуев - о запрете МОК акций BLM: На ОИ надо обсуждать, кто как быстро бегает, а не политику

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета не менять пункт Олимпийской хартии, по которому на олимпийских соревнованиях запрещаются политическая, религиозная и расовая пропаганды.

«К сожалению, решение Международного Олимпийского комитета во многом вынужденное. Они прекрасно понимают, что будут соблазны сделать политические жесты и справедливо полагают, что на ОИ следует обсуждать не политику, а кто насколько быстро бегает и далеко прыгает», - приводит слова Валуева «RT на русском».

Поменять пункт о политической, религиозной и расовой пропаганде предлагают активисты Black Lives Matter (BLM) - общественного движения, выступающего против расизма в отношения чернокожего населения. После убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда акции этого движения набрали популярность, в том числе в спортивной сфере. В поддержку BLM спортсмены встают на одно колено и преклоняют голову перед началом соревнований.