Николай Валуев - о BLM: Преклоняйте колени сколько хотите, но за пределами соревнований

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поддержал Международный олимпийский комитет (МОК) после того, как накануне стало известно, что организация не станет пересматривать пункт Олимпийской хартии, по которому на олимпийских соревнованиях запрещаются политическая, религиозная и расовая пропаганды, не смотря на просьбы активистов Black Lives Matter.

«МОК правильно сделал. Нечего из Олимпийских игр устраивать политические игрища. Другого варианта я не вижу. Выходите за пределы соревнований и преклоняйте там колено сколько хотите», - приводит слова Валуева «RT на русском».

Напомним, что Black Lives Matter (BLM) - общественное движение, выступающее против расизма в отношения чернокожего населения. После убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда от действий белого полицейского акции этого движения набрали популярность, в том числе в спортивной сфере. В поддержку BLM спортсмены встают на одно колено и преклоняют голову перед началом соревнований.