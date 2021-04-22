Виталий Милонов: МОК принял правильное решение в отношении BLM на Олимпиаде

Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) не разрешать спортсменам преклонять колено и поднимать кулак в знак солидарности с движением Black Lives Matter во время Олимпиады в Токио.

Ранее организация не стала менять пункт Олимпийской хартии, по которому соревнованиях запрещаются политическая, религиозная и расовая пропаганды.

– МОК правильно делает. Нечего на коленках ползать на Олимпиаде. Самый большой расизм – BLM. Их вообще нужно запретить как самое экстремистское и расистское движение. МОК принял сторону России. У нас в стране нет расизма. В любом случае большой спорт находится под большой опасностью. Толерантность и BLM неминуемо приведут к расколу нормальных людей и всяких тех, кого с собой никогда не зовут, – цитирует Милонова Sport24.

Олимпийские игры запланированы в период с 23 июля по 8 августа этого года.