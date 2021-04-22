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22 апреля 14:59
автор: Владислав Корегин

Виталий Милонов: МОК принял правильное решение в отношении BLM на Олимпиаде

Известный российский депутат положительно отреагировал на решение МОК запретить акции BLM на Олимпиаде.

Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) не разрешать спортсменам преклонять колено и поднимать кулак в знак солидарности с движением Black Lives Matter во время Олимпиады в Токио.

Ранее организация не стала менять пункт Олимпийской хартии, по которому соревнованиях запрещаются политическая, религиозная и расовая пропаганды.

– МОК правильно делает. Нечего на коленках ползать на Олимпиаде. Самый большой расизм – BLM. Их вообще нужно запретить как самое экстремистское и расистское движение. МОК принял сторону России. У нас в стране нет расизма. В любом случае большой спорт находится под большой опасностью. Толерантность и BLM неминуемо приведут к расколу нормальных людей и всяких тех, кого с собой никогда не зовут, – цитирует Милонова Sport24.

Олимпийские игры запланированы в период с 23 июля по 8 августа этого года.

источник: Sport24.ru
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