МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна Российской Федерации

Международный олимпийский комитет утвердил фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского в качестве замены гимна Российской Федерации при награждении российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

«С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», - приводит пресс-служба ОКР слова своего президента Станислава Позднякова.

Напомним, из-за санкций WADA и по решению CAS российские спортсмены на ближайших двух Олимпиадах будут выступать под нейтральным флагом без какой-либо государственной символики, но в то же время их форма может быть окрашена в цвета российского флага. Первоначально ОКР предлагал «Катюшу» в качестве замены гимна России, но CAS указал, что эта песня тесно связана с нашей страной и не может быть использована, после этого ОКР послал на утверждение музыку Чайковского.