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22 апреля 19:13
автор: Максим Скороходов

Денис Мацуев: Нужно доработать музыку Чайковского, которая будет звучать при награждении россиян

Известному пианисту не понравился вариант, использованный на чемпионате мира по фигурному катанию.

Российский пианист Денис Мацуев положительно относится к тому, что во время награждения российских спортсменов на Олимпийских играх будет звучать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского, однако считает, что предложенный во время первенства мира по фигурному катанию вариант звучит недоработанным.

«Безусловно, когда был последний чемпионат мира по фигурному катанию, стало понятно, что эта музыка идеально подходит под церемонию награждения. Правда, я не знаю точный хронометраж, сколько должен звучать гимн, но тот вариант звучит не совсем оконченным, думаю, что здесь нужно еще доработать. Концерт Чайковского полностью идет 35 минут, мы понимаем, что речь идет о главной теме, но есть некая незавершенность, кусок темы взят не совсем профессионально», - приводит слова Мацуева ТАСС.

Отметим также, что первоначально Олимпийский комитет России предлагал «Катюшу» в качестве музыкального сопровождения россиян, но CAS указал, что это песня тесно связана с нашей страной и не может быть использована.

источник: ТАСС
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