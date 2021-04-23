Александр Зайцев - о замене гимна России на Олимпиадах: С МОК надо было разговаривать жестче

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Зайцев не поддержал замену гимна Российской Федерации на фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

«У каждой страны есть свой гимн. Я уважаю Петра Ильича Чайковского, но это неправомерный запрет. Мы прославляем свою страну под наш гимн. Завтра мне скажут поменять отчество, потому что у меня папа русский. С МОК надо было разговаривать намного жестче», - приводит слова Зайцева «Чемпионат».

Напомним, из-за санкций WADA и по решению CAS российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать под нейтральным флагом без какой-либо государственной символики, но в то же время их форма может быть окрашена в цвета российского флага.