Каллум Скиннер: МОК пытается осуществить контроль там, где не в состоянии это сделать

«Если спортсмены захотят встать на колено, они это сделают. Людей разочаровывает движение Black Lives Matter, так как они видят в нем политику, но по своей сути – это борьба за равенство, которое Олимпийские игры на 100 процентов должны отстаивать. МОК пытается осуществить контроль там, где не в состоянии это сделать», – приводит слова Скиннера Reuters.

Напомним, правила МОК запрещают демонстрации, а также политическую, религиозную или расовую пропаганду на объектах и в любой другой олимпийской зоне.