Правительство Японии разрешило участникам ОИ-2020 не отбывать карантин по прибытии в страну

Иностранные спортсмены получат разрешение тренироваться с первого же дня своего пребывания на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает RT, ссылаясь на издание Yomiuri.

Таким образом, участникам соревнований не придется отбывать карантин по прибытии в Японию.

Но при этом атлеты должны соблюдать строгие меры безопасности - дважды сдать тест на коронавирус в течение 96 часов перед отправлением из своей страны и сдать тест по приезду в «Страну восходящего солнца».

Напомним, что Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.