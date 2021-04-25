Правительство Японии разрешило участникам ОИ-2020 не отбывать карантин по прибытии в страну

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 65' Зандхаузен 1 Ганновер-96 2 П1 3.80 Х 1.81 П2 3.80
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 65' Ян 1 Гамбург 0
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 64' Санкт-Паули 2 Гройтер Фюрт 0
Испания - Примера перерыв Уэска 0 Хетафе 1 П1 10.0 Х 4.50 П2 1.37
Испания - Сегунда перерыв Овьедо 0 Жирона 0 П1 2.75 Х 2.08 П2 4.50
Англия - Чемпионшип перерыв Бристоль Сити 2 Лутон Таун 0 П1 1.17 Х 8.40 П2 13.0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 22' Волендам 1 Телстар 0 П1 1.15 Х 7.50 П2 14.0
Германия - Бундеслига не начался Баскетс Бонн 0 Хемниц 99 0
Италия - Серия А не начался Фиорентина 0 Ювентус 0 П1 6.00 Х 4.10 П2 1.60
Италия - Серия А не начался Интер М 0 Верона 0 П1 1.28 Х 5.80 П2 12.0
Англия - Премьер-лига не начался Лидс Юнайтед 0 Манчестер Юнай 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
Франция - Лига 1 не начался Ренн 0 Дижон 0 П1 1.34 Х 5.70 П2 8.70
Франция - Лига 1 не начался Лорьян 0 Бордо 0 П1 2.27 Х 3.40 П2 3.30
Германия - Бундеслига не начался Фрапорт Скайла 0 Миттельдойчер 0
Франция - Лига 1 не начался Страсбург 0 Нант 0 П1 2.23 Х 3.30 П2 3.50
Франция - Лига 1 не начался Ланс 0 Ним 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.50
Россия - Премьер-Лига 16:30 Ростов 0 Арсенал 0 П1 2.38 Х 3.10 П2 3.40
Россия - Премьер-Лига 16:30 Спартак М 0 ЦСКА 0 П1 2.50 Х 3.60 П2 2.85
Германия - Бундеслига 16:30 РБ Лейпциг 0 Штутгарт 0
Аргентина - Примера 17:00 Ланус 0 Велес Сарсфилд 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.55
Португалия - Сегунда 17:00 Кова-да-Пиедад 0 УД Оливейренсе 0
Португалия - Примейра 17:00 Боавишта 0 Маритиму 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Испания - Сегунда 17:00 Мирандес 0 Альмерия 0 П1 3.60 Х 3.40 П2 2.10
Испания - Примера 17:15 Вильярреал 0 Барселона 0 П1 4.90 Х 4.70 П2 1.61
Франция - Лига 1 18:05 Анже 0 Монако 0 П1 8.70 Х 4.80 П2 1.40
Германия - Бундеслига 19:00 Боруссия М 0 Арминия 0 П1 1.61 Х 4.00 П2 6.10
Италия - Серия А 19:00 Кальяри 0 Рома 0 П1 2.90 Х 3.50 П2 2.46
Германия - Бундеслига 19:00 Бавария 0 Альба 0
Россия - Премьер-Лига 19:00 Рубин 0 Краснодар 0 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.70
Испания - Сегунда 19:15 Алькоркон 0 Леганес 0 П1 3.20 Х 2.80 П2 2.65
25 апреля 15:35
автор: Степан Шереметьев

Правительство Японии разрешило участникам ОИ-2020 не отбывать карантин по прибытии в страну

Соревнования пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Иностранные спортсмены получат разрешение тренироваться с первого же дня своего пребывания на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает RT, ссылаясь на издание Yomiuri.

Таким образом, участникам соревнований не придется отбывать карантин по прибытии в Японию.

Но при этом атлеты должны соблюдать строгие меры безопасности - дважды сдать тест на коронавирус в течение 96 часов перед отправлением из своей страны и сдать тест по приезду в «Страну восходящего солнца».

Напомним, что Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.

источник: «RT на русском»
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