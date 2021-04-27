ОКР работает над музыкой для награждения российских олимпийцев в Токио

Олимпийский комитет России (ОКР) работает над созданием цельного фрагмента из музыки концерта Петра Чайковского, который будет звучать на церемонии награждения россиян на Олимпиаде в Токио, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на «Р-Спорт».

«Мы работаем с Денисом Мацуевым – одним из тех людей, которые предлагали этот вариант, чтобы музыкальный фрагмент звучал более цельно во время церемонии награждения. Самое главное, чтобы наши замечательные спортсмены сделали как можно больше для того, чтобы эта музыка звучала как можно чаще на награждении. WADA участвует в процессе согласования всех этих вещей», – сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Напомним, в декабре спортивный арбитражный суд запретил россиянам выступать на крупных международных соревнованиях под флагом и гимном РФ до 16 декабря 2022 года. Международный олимпийский комитет утвердил музыку Чайковского для церемоний награждения с участием россиян на Играх.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.