Решение о допуске болельщиков на соревнования Олимпиады примут в июне

Решение о допуске болельщиков на стадионе во время Олимпиады в Токио будет принято в июне. Об этом рассказала ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Тамаё Марукава.

«Что касается количества зрителей на стадионах, то мы договорились принять решение на этот счет в июне. Сейчас сложно предсказать, какой будет ситуация с распространением коронавируса», - цитирует функционера ТАСС.

Напомним, что Олимпийские игры уже были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год. Соревнования должны состоятся с 23 июля по 8 августа.