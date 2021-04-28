Оргкомитет токийской Олимпиады допустил проведение Игр без зрителей

Глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото заявила, что организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио планируют допустить местных жителей на спортивные объекты. Тем не менее, вариант проведения соревнований без болельщиков по-прежнему не исключен, сообщает Kyodo News.

«Мы готовы к проведению Игр без зрителей, но надеемся, что как можно больше болельщиков все-таки смогут их увидеть вживую», – рассказала Сэйко Хасимото 28 апреля на пресс-конференции.

Напомним, Олимпиада в Токио должна пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа без иностранных болельщиков. В настоящее время в стране действует фактический запрет на выдачу новых виз всем иностранным гражданам из-за выявления в Британии нового штамма коронавируса.