Олег Матыцин: Подготовка к Олимпиадам идет в рабочем режиме

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о подготовке спортсменов к предстоящим олимпийским играм.

— Подготовка к Олимпиадам идет в рабочем режиме. Все федеральные базы активно работают по обеспечению максимально комфортных условий. Конечно, с соблюдением требований по минимизации и исключением рисков заболеваний. Надеемся, что заключительный этап подготовки к играм в Токио и продолжение к играм в Пекине пройдут, как и запланировано, — передает слова министра спорта телеканал «Матч ТВ».

В 2020 году Олимпиада в столице Японии не состоялась по причине пандемии коронавируса.

Добавим, что Матыцин был назначен на должность министра спорта РФ 21 января 2020 года.