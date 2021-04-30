Посольство США в Москве прекращает выдачу всех виз с 12 мая

Официальный сайт посольства США в Москве опубликовал заявление, в котором говорится о прекращении обработки заявок на неиммиграционные визы с 12 мая.

Отмечается, что данное решение было принято по причине того, что российские власти запрели дипмиссии нанимать административно-технический персонал из граждан РФ.

– С 12 мая посольство США в Москве сократит количество оказываемых консульских услуг, оставив только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти, – говорится в заявление посольства.

В связи с данным решением, российские спортсмены, не имеющие американской визы, не будут иметь права выступать на соревнованиях на территории США.