Матыцин: Сделаем все возможное, чтобы ограничения выдачи американских виз не коснулись спортсменов

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что его министерство совместно с МИД будет способствовать тому, чтобы ограничения выдачи американских виз не коснулись российских спортсменов.

Напомним, что с 12 мая посольство США в Москве сократит количество оказываемых консульских услуг, оставив только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия.

«Будем взаимодействовать с МИД и делать все возможное, чтобы ограничения не коснулись наших спортсменов и это не сказалось негативно на их участии в соревнованиях», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Добавим, что в случае не получения американской визы российские спортсмены не будут иметь права выступать на соревнованиях на территории США.