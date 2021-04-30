Игорь Лебедев: Соревнования, требующие наличия американской визы, станут для нас затруднительными

«Дипломатическая война между странами, к сожалению, сказывается только на простых гражданах.

Соревнования, требующие наличия американской визы, станут для нас затруднительными.

Не исключаю, что кто-то из спортсменов решит пойти по пути смены спортивного гражданства, ведь это упростит допуск к соревнованиям и даст возможность избежать санкций ВАДА.

В общем, проблема существует достаточно серьезная», - приводит слова чиновника «Чемпионат».

Напомним, ранее посольство США в России приняло решение о прекращении оформления американских виз для россиян.