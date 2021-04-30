Евгения Канаева: Никакая другая песня или мелодия не заменит гимн страны

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева отреагировала на замену гимна Российской Федерации на фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

— Неважно, что будет играть вместо гимна, Чайковский или «Катюша». Никакая другая песня или мелодия не заменит гимн страны и те эмоции, которые ты испытываешь, когда стоишь на пьедестале и слушаешь свой гимн. Но самое главное, считаю, что наши спортсмены все равно едут на Олимпийские игры и будут представлять нашу страну, несмотря ни на что, — передает слова Канаевой ТАСС.

Добавим, что летние олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.