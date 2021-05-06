МОК подписал меморандум о предоставлении вакцины Pfizer

Американская компания Pfizer совместно со своим партнером, немецкой фирмой BioNTech, подписали меморандум о взаимопонимании с Международным олимпийским комитетом. Об этом сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу BioNTech.

Как отмечает источник, атлеты и члены делегаций на Олимпиаде в Токио на безвозмездной основе получат разработанную данными компаниями вакцину от COVID-19, причем первая партия будет отправлена в конце мая.

Добавим, что перенесенные в прошлом году из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.