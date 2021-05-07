Почти 200 тысяч жителей Японии выступили против проведения Олимпиады

Петиция против Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио за 47 часов собрала более 191 тысячи подписей. Об этом сообщают «РИА Новости».

Обращение, адресованное главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, чей визит в Японию ожидается 17 мая, главе Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, министру по делам Олимпиады Тамае Марукава, главе оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото и губернатору Токио Юрико Коикэ, набрало 191 552 подписи.

Отмечается, что только перенос Игр обойдется в 300 миллиардов иен (около 2,75 миллиарда долларов), общая сумма расходов на проведение Игр составит 1,644 триллиона иен (15 миллиардов долларов). Эти средства и человеческие ресурсы предлагается направить на борьбу с коронавирусом и спасение жизни людей.

Напомним, что Олимпиады должна была состояться в 2020 году, но была перенесена из-за распространения коронавируса.