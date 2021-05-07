Визит Баха в Японию находится под вопросом

Запланированный на середину мая визит главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Японию находится под вопросом. Об этом сообщает агентство Киодо.

Отмечается, что ситуация с коронавирусом в Японии не слишком благоприятная для визита главы МОК, учитывая, что в Токио с конца апреля действует режим чрезвычайной ситуации, который будет продлен до 31 мая.

Ранее сообщалось, что почти 200 тысяч жителей Японии подписали петицию об отмене Олимпийских игр в Токио.

Напомним, что соревнования должны были состояться в 2020 году, но была перенесены из-за распространения коронавируса.